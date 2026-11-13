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Gibran Shalat Jumat di Jaksel, Warga Berebut Foto dan Bersalaman

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |15:27 WIB
Gibran Shalat Jumat di Jaksel, Warga Berebut Foto dan Bersalaman
Gibran Rakabuming Raka di Kebayoran Baru (foto: Okezone)
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JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan salat Jumat di Masjid Jami Himmatul Masaakiin, Jalan Bacang Satu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026).

Kehadiran Gibran di masjid tersebut sontak menarik perhatian warga dan jemaah. Seusai menunaikan salat Jumat, sejumlah warga tampak antusias mengerumuni putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Saat ditanya mengenai alasannya memilih masjid tersebut untuk salat Jumat, Gibran mengatakan ingin lebih dekat dengan masyarakat. Ia juga menyebut belum memiliki rencana untuk kembali ke Solo, Jawa Tengah.

Kedatangan Gibran ini berlangsung sehari setelah kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden mencuat. Namun, dalam kesempatan tersebut, Gibran tidak memberikan pernyataan terkait isu tersebut.

Sementara itu, relawan Gibran, Mardiansyah Semar, mengatakan hingga saat ini belum ada rencana kegiatan maupun arahan khusus dari Gibran kepada para relawan.

Meski demikian, Gibran berpesan agar para relawan tetap menjaga Presiden Prabowo Subianto. Pesan tersebut disampaikan karena Gibran menganggap Prabowo sudah seperti orang tuanya sendiri.
 

(Awaludin)

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