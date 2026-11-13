Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Anugerahkan Bintang Jasa ke Relawan-Nakes Karhutla di Istana Bogor

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:07 WIB
Prabowo Akan Anugerahkan Bintang Jasa ke Relawan-Nakes Karhutla di Istana Bogor
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan (nakes), dan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Agenda penganugerahan tanda kehormatan dan bintang jasa oleh Presiden Prabowo ini diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf. Mulanya, Muzzammil ditanya oleh awak media terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Muzzammil pun menyebut bahwa penganugerahan bintang jasa menjadi salah satu agenda Prabowo di Istana Bogor hari ini.

“Penganugerahan bintang jasa kepada relawan dan korban karhutla, bencana dan tenaga kesehatan,” kata Muzzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengumpulkan pimpinan partai politik koalisi di Istana Bogor. Pertemuan tersebut diagendakan berlangsung pukul 16.00 WIB. Muzzammil membenarkan rencana pertemuan tersebut sekaligus memastikan dirinya akan hadir di Istana Bogor. 

“Ya,” ucap Muzzammil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253836//prabowo_subianto-Vvy1_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi di Istana Bogor Sore Ini, Bahas Pengganti Gibran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/320/3253829//karhutla-Vw7A_large.jpg
Anggaran Karhutla Rp5,11 Triliun, Baru Terserap Rp1,17 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/33/3253793//leonardo_dicaprio-Pyeb_large.jpg
Leonardo DiCaprio Apresiasi Cara Pemerintah Indonesia Lindungi Hutan, Greenpeace Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253703//prabowo_subianto-sGHj_large.jpg
Pernyataan Lengkap Prabowo Usai Terima Gibran Berhenti dari Wapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253677//pemerintah-X8vM_large.jpg
Pemerintah Pamerkan Identitas Kependudukan Digital di Forum Global 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253665//prabowo_peluk_gibran_usai_terima_surat_pengunduran_diri_wapres-CvA0_large.jpg
Momen Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Surat Pengunduran Diri Wapres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement