Prabowo Akan Anugerahkan Bintang Jasa ke Relawan-Nakes Karhutla di Istana Bogor

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan (nakes), dan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Agenda penganugerahan tanda kehormatan dan bintang jasa oleh Presiden Prabowo ini diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf. Mulanya, Muzzammil ditanya oleh awak media terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Muzzammil pun menyebut bahwa penganugerahan bintang jasa menjadi salah satu agenda Prabowo di Istana Bogor hari ini.

“Penganugerahan bintang jasa kepada relawan dan korban karhutla, bencana dan tenaga kesehatan,” kata Muzzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengumpulkan pimpinan partai politik koalisi di Istana Bogor. Pertemuan tersebut diagendakan berlangsung pukul 16.00 WIB. Muzzammil membenarkan rencana pertemuan tersebut sekaligus memastikan dirinya akan hadir di Istana Bogor.

“Ya,” ucap Muzzammil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).