Pemerintah Pamerkan Identitas Kependudukan Digital di Forum Global 2027

JAKARTA - Pemerintah memperkenalkan identitas digital kependudukan di penyelenggaraan Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit 2027 di Bali. Indonesia menjadi salah satu penyelenggara bersama (co-host) dengan enam lembaga internasional.

Forum ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi global sekaligus memperlihatkan perkembangan transformasi digital Indonesia.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 yang dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan.

Rapat dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

“Dukungan anggaran dan diplomasi juga menjadi bagian penting agar penyelenggaraan forum berjalan efektif dan menghasilkan tindak lanjut konkret,” ujar Dukcapil Teguh Setyabudi, Kamis (12/11/2026).

Dia juga menyampaikan kesiapan Kemendagri mendukung penyelenggaraan summit tersebut. Dukcapil telah mengikuti dua penyelenggaraan sebelumnya di Kairo, Mesir, pada 2024 dan Cape Town, Afrika Selatan, pada 2025.

“Salah satu inovasi yang berpotensi menjadi perhatian dunia adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD),”ujarnya.

Saat ini, sedikitnya 11 layanan Dukcapil telah dapat diakses melalui IKD. Pengembangan IKD Plus juga terus didorong untuk memperluas kemudahan aktivasi dan pemanfaatan identitas digital dalam pelayanan publik.

“Inovasi ini menunjukkan bagaimana identitas kependudukan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah dan terintegrasi,” kata Teguh.