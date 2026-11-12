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Prabowo Panggil Pimpinan DPR-MPR ke Istana, Bahas Pengunduran Diri Gibran

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |14:17 WIB
Prabowo Panggil Pimpinan DPR-MPR ke Istana, Bahas Pengunduran Diri Gibran
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPR hingga MPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah membahas tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya diminta datang ke Istana pada pukul 13.30 WIB untuk mengikuti pertemuan tersebut.

"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 1.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri juga akan hadir pimpinan MPR dan juga Komisi 3 DPR atau pimpinan DPR juga," ungkap Yusril kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Yusril mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada presiden, dan juga satu surat disampaikan kepada presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya.

 

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