Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Dasco: Semoga Sudah Diperhitungkan Matang

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berharap keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres), sudah diperhitungkan secara matang. Ia juga berharap keputusan tersebut membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.

"Tentunya kami berharap bahwa langkah yang diambil wapres tersebut adalah memang hal yang sudah diperhitungkan matang, dan tentunya untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dasco juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR menghormati langkah politik yang diambil Gibran.

"Kami menghormati langkah-langkah politik yang diambil oleh Wakil Presiden," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Gibran, surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani saat memberikan keterangan kepada wartawan.