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Prabowo Jamin Beasiswa Pendidikan Anak Petugas Karhutla yang Gugur

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |03:01 WIB
Prabowo Jamin Beasiswa Pendidikan Anak Petugas Karhutla yang Gugur
Presiden Prabowo Subianto bertemu keluarga petugas karhutla yang gugur (Foto: Ist/Okezone)
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BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menjamin pendidikan anak-anak relawan dan petugas yang gugur saat menjalankan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah akan memberikan beasiswa penuh hingga jenjang pendidikan tertinggi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu keluarga relawan dan petugas yang gugur di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Prabowo mengatakan, pemerintah juga akan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan agar dapat menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman.

"Negara akan mendampingimu. Kita akan memberi tentunya santunan sehingga saudara bisa hidup dengan aman dan nyaman. Dan untuk semua anakmu, pemerintah menjamin pendidikannya dengan memberi beasiswa penuh sampai tingkat tertinggi yang anak-anakmu ingin dan mampu mencapai," kata Prabowo.

Prabowo pun menginstruksikan para menteri koordinator dan menteri terkait untuk memastikan anak-anak para relawan dan petugas yang gugur dapat mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik milik pemerintah.

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