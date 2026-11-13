BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan, tenaga kesehatan, dan petugas yang berkorban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana. Selain itu, Presiden memastikan pemberian santunan dan jaminan pendidikan hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak para penerima yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Penganugerahan berlangsung dalam suasana khidmat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Prabowo.
“Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak, mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati para relawan dan para petugas penanggulangan kebakaran hutan yang telah gugur, yang telah memberi segala-galanya demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Juga para tenaga kesehatan di manapun dari negara Indonesia yang kita cintai yang telah mengalami musibah, yang telah bekerja keras demi keselamatan, demi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai,” ujar Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TK/Tahun 2026 tanggal 13 November 2026 yang menjadi dasar penganugerahan. Selepas itu, Presiden Prabowo menyerahkan langsung tanda kehormatan kepada 23 penerima yang terdiri atas 15 penerima Bintang Jasa Pratama dan delapan penerima Bintang Jasa Nararya.
Almarhum Ahmadin, berjasa luar biasa dalam penanganan karhutla di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah, berjasa luar biasa sebagai kapten pilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;
Almarhum Aries Sutio Luthfil Hadi, berjasa luar biasa dalam menjalankan tugas kemanusiaan sebagai Masyarakat Peduli Api dalam upaya pemadaman dan perlindungan kawasan hutan di wilayah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
Almarhum Nurdin (Amang Udin), berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana melalui pengabdian tanpa pamrih sebagai relawan Barisan Pemadam Kebakaran di Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
Almarhum Sukaris, berjasa luar biasa dalam bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui pengabdian tanpa kenal lelah menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
Almarhum Suraji, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai petugas keamanan yang turut berjuang melindungi kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
Almarhum Akhmad Rizani, berjasa luar biasa dalam penanggulangan kebakaran dan karhutla di Kota Palangka Raya sebagai relawan pemadam kebakaran;
Almarhum Munawi, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai anggota Masyarakat Mitra Polhut dengan turut berjuang memadamkan karhutla;
Almarhum Padayya, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai personel Manggala Agni KPH Saddang II yang berjuang memadamkan karhutla di Toraja Utara, Sulawesi Selatan;
Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar R.H., S.H., M.H., berjasa luar biasa sebagai kopilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;
Almarhum Wisnu Yuda Pratama, berjasa luar biasa dalam bidang pelestarian lingkungan dengan mendukung pemadaman karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
Almarhum Hendra Rony Wagiyanata, berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan pelestarian lingkungan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo, berjasa luar biasa sebagai kru helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;
Almarhum Sefriel Ardiansyah, berjasa luar biasa dalam bidang pelestarian lingkungan dengan turut mendukung pemadaman karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan
Almarhum Yayan Supyansuri, berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan karhutla sebagai Helicopter Landing Officer (HLO) helikopter Super Puma H225/VH-HGM Badan Nasional Penanggulangan Bencana.