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Berkelakar di Acara Milad, Prabowo: Hanya di Muhammadiyah Aku Anggota

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |17:01 WIB
Berkelakar di Acara Milad, Prabowo: Hanya di Muhammadiyah Aku Anggota
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, 14 November 2026.
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berkelakar bahwa dirinya hanyalah berstatus sebagai anggota biasa di organisasi Muhammadiyah, meski di pemerintahan menjabat sebagai kepala negara. Candaan itu dilontarkan saat ia menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Mulanya, kelakar tersebut diungkapkan Prabowo usai memberikan sambutan di hadapan para peserta. Ia kemudian mendapatkan bisikan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Keduanya menyampaikan bahwa Muhammadiyah sedang membangun jembatan bernama Siratal Mustaqim di Madura. “Jadi dapat perintah lagi saya. Jadi ini hierarki ada macam-macam di Indonesia ini. Beliau Menteri saya, saya Presiden. Hanya di Muhammadiyah aku anggota,” kata Prabowo.

“Beliau bilang, 'Pak Prabowo, kami sedang bangun jembatan di Madura, jembatan namanya Siratul Mustaqim.' Siap. Ini Muhammadiyah ... oke,” ujar Prabowo yang kemudian mendapatkan sambutan tepuk tangan riuh dari peserta yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus mengucapkan selamat Milad ke-114 Muhammadiyah.

“Bismillahirrahmanirrahim, pada siang ini, Sabtu, 14 November 2026, dengan memohon rahmat Allah SWT, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya buka Tanwir Muhammadiyah tahun 2026 dan selamat Milad ke-114 Muhammadiyah,” ucap Prabowo.

(Rahman Asmardika)

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