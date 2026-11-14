Kacau! FAA Hentikan Seluruh Penerbangan di AS, Ribuan Pesawat Terdampak

JAKARTA - Otoritas Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) menghentikan sementara seluruh penerbangan di wilayah AS, setelah terjadi gangguan komunikasi yang memengaruhi sistem pengendalian lalu lintas udara.

Menteri Transportasi AS, Sean Duffy mengatakan, teknisi FAA tengah menyelidiki penyebab gangguan yang berdampak pada operasional penerbangan nasional tersebut.

"Teknisi FAA sedang menyelidiki masalah ini. Kami akan memberikan pembaruan segera setelah mendapatkan informasi lebih lanjut," tulis Duffy melalui media sosial, dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (14/11/2026).

Dalam pernyataan di platform X, FAA menyebut gangguan tersebut merupakan masalah telekomunikasi sementara. Penghentian penerbangan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan penerbangan.

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Sementara itu, penerbangan internasional akan ditangani berdasarkan kondisi masing-masing.

Dampak gangguan tersebut cukup besar. Berdasarkan data FlightAware, ribuan penerbangan mengalami pembatalan dan penundaan. Jumlah penerbangan yang dibatalkan bahkan telah melampaui 4.000, sedangkan penerbangan yang tertunda mencapai lebih dari 10.000.

Situs pelacakan penerbangan Flightradar24 mencatat sekitar 4.042 pesawat sedang mengudara menuju sejumlah bandara di AS ketika perintah penghentian penerbangan dikeluarkan.

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Gangguan komunikasi tersebut dilaporkan memengaruhi seluruh 22 pusat kendali lalu lintas udara yang bertugas mengarahkan pergerakan pesawat.