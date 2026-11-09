Bos Nvidia Jensen Huang Terseret Operasi Intelijen, Diduga Selingkuh dengan Mata-Mata China

JAKARTA - Intelijen China diduga merekrut seorang perempuan untuk mendekati pendiri sekaligus CEO Nvidia, Jensen Huang bernama Alice Huang. Jensen Huang pun meminta maaf seiring penyelidikan perusahaan terkait dugaan hubungan dengan seseorang yang dituduh sebagai mata-mata.

“Saya telah mengkhianati istri saya. Tindakan saya menyakiti dia dan anak-anak kami. Tidak ada alasan apa pun untuk membenarkan perbuatan saya. Saya sangat menyesal," tulis Huang dalam sebuah pesan kepada para karyawan, dilansir Fox News, Senin (9/11/2026).

Sebelumnya, The New York Times melaporkan mengenai hubungan Huang dengan seorang eksekutif Megaspeed bernama Alice Huang, yang oleh intelijen AS diidentifikasi sebagai aset intelijen China.

Surat kabar tersebut pertama kali melaporkan pada hari Minggu bahwa Huang telah mengakui adanya hubungan kepada dewan direksi Nvidia.

"Saya bertanggung jawab penuh atas perbuatan saya dan rasa sakit yang saya timbulkan, serta menerima segala kritik yang muncul karenanya," tulis Huang.

Nvidia menyatakan bahwa Jensen Huang akan tetap memimpin selama proses investigasi tersebut berlangsung.

"Kabar hari ini tidak akan menghambat langkah Nvidia. Jensen berkomitmen untuk terus memimpin Nvidia sebagai CEO tanpa gangguan apa pun," ujar juru bicara perusahaan kepada Fox Business.

Dewan direksi Nvidia menyampaikan bahwa para direktur independen, dengan didampingi oleh penasihat hukum independen dari luar perusahaan, akan mengawasi jalannya investigasi tersebut.