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DPR AS Gagalkan Pemakzulan Pete Hegseth, Trump Langsung Sindir Lawannya

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |08:06 WIB
DPR AS Gagalkan Pemakzulan Pete Hegseth, Trump Langsung Sindir Lawannya
Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth (Foto: AP)
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WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth lolos dari upaya pemakzulan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Partai Republik menggagalkan langkah untuk memproses pencopotannya dari jabatan. Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya kritik terhadap perang Iran yang dipimpin pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dalam pemungutan suara prosedural pada Selasa 3 November 2026, DPR AS menyetujui mosi untuk menyerahkan dakwaan pemakzulan Hegseth kepada Komite Kehakiman DPR yang dipimpin Partai Republik. Langkah ini dinilai efektif menghambat upaya pemakzulan yang digagas anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie.

Hasil pemungutan suara menunjukkan 211 anggota DPR mendukung mosi tersebut, sedangkan 204 lainnya menolak. Massie menjadi satu-satunya anggota Partai Republik yang menentang langkah itu.

Dengan keputusan tersebut, Partai Republik memiliki ruang untuk memperlambat proses pemakzulan sekaligus menghindari pemungutan suara langsung terhadap delapan pasal dakwaan yang diajukan untuk Hegseth.

Upaya pemakzulan ini juga mendapat dukungan dari sejumlah anggota Partai Demokrat. Dukungan tersebut menjadi ujian bagi Partai Republik, apakah mereka akan tetap berada di belakang pemerintahan Trump atau mulai mengambil jarak dari perang Iran yang menuai penolakan publik.

Presiden Donald Trump langsung merespons hasil pemungutan suara tersebut melalui unggahan di media sosial. Dia menyebut upaya pemakzulan Hegseth sebagai kegagalan total dan mengecam Thomas Massie.

"Upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth telah GAGAL TOTAL!" tulis Trump, dilansir dari Al Jazeera, Rabu (11/11/2026).

 

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