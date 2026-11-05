Diisukan Dimakzulkan Pasca Kekalahan Telak Partai Republik, Trump Balik Peringatkan Demokrat

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (4/11/2026) menepis kekhawatiran bahwa Partai Demokrat mungkin berupaya memakzulkannya menyusul kemenangan mereka dalam pemilihan paruh waktu.

Trump menyatakan bahwa ia tidak khawatir dengan kemungkinan tersebut dan memperingatkan bahwa langkah itu justru akan menjadi bumerang secara politik.

Berbicara di Gedung Putih untuk pertama kalinya sejak hasil pemilihan paruh waktu diketahui, Trump mengatakan bahwa ia “sama sekali tidak” khawatir mengenai pemakzulan.

“Tidak, tidak, tidak, sama sekali tidak,” ujar Trump saat ditanya apakah ia khawatir Partai Demokrat akan mengupayakan pemakzulan.

“Menurut saya, tindakan itu justru akan menghancurkan Partai Demokrat sendiri, karena pemakzulan tersebut tidak memiliki dasar. Untuk apa? Karena berhasil memajukan negara?” tambahnya, sebagaimana dilansir TRT.

Tepis Isu Pemecatan Hegseth

Trump mengisyaratkan bahwa ia bisa bekerja sama dengan Partai Demokrat di Kongres, selama mereka tidak berupaya menghambat pemerintahannya.