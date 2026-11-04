Catat Sejarah, Abdul El-Sayed Jadi Muslim Pertama yang Duduk di Senat AS

Abdul El-Sayed mencatat sejarah sebagai Muslim pertama yang terpilih duduk di Senat AS.

DETROIT — Politisi Partai Demokrat Abdul El-Sayed menyatakan bahwa ia telah memenangkan kursi Senat Amerika Serikat (AS) di Michigan, mengungguli mantan anggota parlemen dari Partai Republik, Mike Rogers. Kemenangan ini menjadikan El-Sayed sebagai Muslim pertama yang terpilih untuk duduk di majelis tinggi Kongres AS.

“Michigan, kita berhasil!” ujar El-Sayed dalam pidatonya di markas pemenangannya di Detroit.

“Saya merasa sangat bangga dan terhormat bisa berdiri di sini sebagai senator terpilih Anda dari negara bagian Michigan yang hebat.”

El-Sayed meraih kemenangan meskipun sempat menghadapi kendala di saat-saat terakhir kampanyenya, ketika anggota Kongres Haley Stevens—yang kalah dari El-Sayed dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat—justru menyatakan dukungannya kepada Rogers di detik-detik terakhir.

Dokter asal Michigan ini berhasil menggalang dukungan pemilih melalui janji-janji kampanye berhaluan kiri, termasuk layanan kesehatan universal, demi mengamankan kursi penting di Senat AS bagi Partai Demokrat, menggantikan Gary Peters yang memutuskan untuk pensiun.

Pihak Partai Republik melancarkan kampanye agresif untuk mencitrakan Partai Demokrat sebagai komunis, bahkan melabeli El-Sayed sebagai teroris yang akan membahayakan rakyat Amerika.

Namun, pria berusia 42 tahun yang dikenal blak-blakan itu berjanji untuk membantu para pemilih yang sedang kesulitan secara finansial dalam menghadapi sistem layanan kesehatan Amerika yang rumit dan bermasalah.