Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Partai Republik Babak Belur di Pemilihan Paruh Waktu AS, Demokrat Kuasai Kongres

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |17:07 WIB
Partai Republik Babak Belur di Pemilihan Paruh Waktu AS, Demokrat Kuasai Kongres
Ilustrasi.
A
A
A

WASHINGTON — Partai Demokrat berhasil menguasai kedua kamar Kongres Amerika Serikat (AS) dalam kemenangan telak pada pemilihan paruh waktu (midterm election), memberikan pukulan keras bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik. Hasil ini memberikan wewenang kepada Partai Demokrat untuk menghalangi agenda legislatif Trump selama dua tahun terakhir masa jabatannya.

Para pemilih melayangkan kritik keras terkait meningkatnya biaya hidup, tarif, serta perang melawan Iran—situasi yang telah memicu kenaikan harga bahan bakar.

Trump menyatakan kesediaannya untuk menerima hasil tersebut dan berjanji untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. Namun, tak lama berselang, ia mengunggah gambar di media sosial yang menampilkan topi merah dengan tulisan “VETO”.

Demokrat Tembus Basis Pertahanan Partai Republik

Dilansir TRT, Partai Demokrat meraih pencapaian signifikan di negara-negara bagian yang secara tradisional merupakan basis Partai Republik, termasuk Kansas, Iowa, Texas, Carolina Selatan, Carolina Utara, dan Ohio.

Di Kansas, seorang pendeta Metodis, Adam Hamilton, mengalahkan petahana dari Partai Republik, Roger Marshall. Ia menjadi senator Demokrat pertama dari negara bagian tersebut sejak tahun 1932.

Di Iowa, Partai Demokrat mengamankan kemenangan Senat pertama mereka sejak tahun 2008.

Texas menghadirkan kejutan besar lainnya. James Talarico mengalahkan kandidat Senat yang didukung oleh Trump, sementara Gina Hinojosa berhasil menggulingkan Gubernur dari Partai Republik, Greg Abbott.

Partai Demokrat juga berhasil menguasai DPR dengan memenangkan kursi di distrik-distrik yang sebelumnya dikuasai Partai Republik di beberapa negara bagian, termasuk Pennsylvania, New Jersey, Kentucky, Arizona, dan Carolina Utara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/18/3252047//abdul_el_sayed-szRj_large.jpg
Catat Sejarah, Abdul El-Sayed Jadi Muslim Pertama yang Duduk di Senat AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/18/3251931//presiden_as_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-k8hS_large.jpg
Trump Umumkan Akan Akhiri Bantuan Militer AS untuk Israel pada Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/18/3251376//ilustrasi-CXV0_large.jpg
Serangan Iran Hancurkan 24 Fasilitas Militer AS, Nilai Kerusakan Capai Rp271 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/18/3250767//flavio_bolsonaro-duZq_large.jpg
Flavio Bolsonaro Melarikan Diri ke AS Usai Kalah dalam Pilpres Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/18/3250158//presiden_amerika_serikat_donald_trump-8NZJ_large.jpg
Trump: AS Bisa Serang Iran Besok Atau Capai Kesepakatan yang Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/18/3249673//ilustrasi-gIKO_large.jpg
Militer AS Tarik Pasukan dari Pangkalan Timur Tengah, Persiapan Serang Iran?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement