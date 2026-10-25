Obama Kecam Trump Soal Perang Iran dan Korupsi: Cukup Sudah!

OHIO - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Ia mengecam apa yang disebutnya sebagai “kekejaman dan korupsi” selama masa jabatan kedua Trump, termasuk kebijakan luar negeri AS terkait perang melawan Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan Obama dalam rapat umum kampanye pemilihan sela di Ohio pada Sabtu. Dalam kesempatan itu, ia hadir untuk mendukung para kandidat Partai Demokrat yang akan bertarung dalam pemilihan di negara bagian tersebut.

“Presiden saat ini memilih untuk membuat serangkaian keputusan buruk,” kata Obama, politisi Demokrat berusia 65 tahun itu, dilansir dari Al Jazeera, Minggu (25/10/2026).

Ia juga menyoroti keputusan Trump untuk terlibat dalam perang AS-Israel melawan Iran, yang menurutnya tidak diperlukan dan tidak diminta oleh siapa pun.

“Yang terpenting, dia memutuskan untuk memulai perang yang tidak perlu dan tidak diminta siapa pun,” ujarnya.

Obama kemudian menyerukan warga Ohio untuk menggunakan hak pilih mereka guna menentang pemerintahan Partai Republik. Ia menilai, dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Trump telah diwarnai kekacauan, kekejaman, korupsi, dan ketidakmampuan yang belum pernah terlihat dalam era modern.

“Setelah dua tahun kekacauan, kekejaman, korupsi, dan ketidakkompetenan, yang belum pernah kita lihat di era modern, Anda mendapat kesempatan untuk mengatakan, 'Cukup sudah',” kata Obama.