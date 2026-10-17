WASHINGTON - Sekretaris pers Gedung Putih Katie Zacharia dipecat, padahal baru lima hari kerja setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuknya. Trump pun tidak terburu-buru untuk mencari penggantinya.
“Saya rasa Katie tidak seharusnya menderita seperti yang dialaminya di tangan pers...Saya berkata kepadanya, 'Jujur saja, jika saya jadi kamu, saya akan mempertimbangkan kembali. Pikirkanlah baik-baik," kata Trump melansir Aljazeera, Sabtu (17/10/2026).
Sementara Zacharia mengungkapkan, bahwa dia menerima panggilan telepon mengenai posisi tersebut minggu lalu. Dia menggantikan Karoline Leavitt.
Dia hanya bertahan lima hari di posisi itu, setengah dari masa jabatan Anthony Scaramucci sebagai direktur komunikasi, yang menjabat selama 10 hari pada pemerintahan pertama Trump.