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Baru 5 Hari Kerja, Sekretaris Pers Donald Trump Dipecat

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |10:04 WIB
Baru 5 Hari Kerja, Sekretaris Pers Donald Trump Dipecat
Sekretaris Gedung Putih Katie Zacharia (Foto: Reuters/Aljazeera)
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WASHINGTON - Sekretaris pers Gedung Putih Katie Zacharia dipecat, padahal baru lima hari kerja setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuknya. Trump pun tidak terburu-buru untuk mencari penggantinya.

“Saya rasa Katie tidak seharusnya menderita seperti yang dialaminya di tangan pers...Saya berkata kepadanya, 'Jujur saja, jika saya jadi kamu, saya akan mempertimbangkan kembali. Pikirkanlah baik-baik," kata Trump melansir Aljazeera, Sabtu (17/10/2026).

Sementara Zacharia mengungkapkan, bahwa dia menerima panggilan telepon mengenai posisi tersebut minggu lalu. Dia menggantikan Karoline Leavitt.

Trump pun kemudian mengumumkan pengangkatan dan menggambarkannya sebagai "seorang pengacara". Namun, sepekan terakhir, pertanyaan tentang apakah Zacharia, lulusan sekolah hukum Universitas Pepperdine California dan lulus ujian pengacara menjadi sorotan. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan kepada Fox News pada Kamis bahwa dia tidak lulus ujian pengacara. 

Dia hanya bertahan lima hari di posisi itu, setengah dari masa jabatan Anthony Scaramucci sebagai direktur komunikasi, yang menjabat selama 10 hari pada pemerintahan pertama Trump.

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