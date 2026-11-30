Polri Mutasi Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri ke Yanma Polri, Ini Alasannya

JAKARTA - Mabes Polri melakukan penyesuaian penugasan terhadap AKBP Rulian Syauri yang sebelumnya ditetapkan sebagai Kapolres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2646/XI/KEP./2026 tertanggal 29 November 2026, AKBP Rulian Syauri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, Kapolri meminta Kapolda NTT menunda pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Manggarai Barat dari pejabat lama AKBP Christian Kadang hingga ditetapkannya pejabat baru melalui keputusan Kapolri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari perhatian dan komitmen Kapolri dalam mencermati perkembangan situasi di wilayah serta merespons harapan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto senantiasa mengamati dan mencermati setiap situasi serta dinamika sosial di wilayah, sekaligus mendengarkan harapan publik terhadap Polri. Hal ini menjadi bagian dari komitmen beliau untuk memastikan kehadiran Polri sesuai dengan ekspektasi masyarakat, sejalan dengan tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/11/2026).