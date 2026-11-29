Massa Kepung Polresta Malang hingga Bakar Sejumlah Fasilitas Imbas Kematian Silva Nur Intani

MALANG - Ratusan orang mengepung Polresta Malang Kota sejak Sabtu (28/11) malam hingga Minggu dini hari (29/11). Massa yang belum diketahui asalnya bergerak imbas kematian siswi kelas XII SMAN 7 Malang, Silva Nur Intania Putri (17).

Pantauan Okezone di depan kawasan Polresta Malang Kota yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, massa membakar sejumlah fasilitas mulai water barrier pembatas jalan, papan petunjuk arah, hingga merusak beberapa fasilitas umum.

Banyaknya massa yang datang membuat petugas keamanan sempat kewalahan. Namun menjelang dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, situasi sudah mulai bisa dikendalikan setelah aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri diterjunkan.

Sementara pada pagi hari terlihat kerusakan di sekitar kawasan Polresta Malang Kota, terutama pembatas - pembatas jalan. Terlihat beberapa dampak kerusuhan di sekitar kawasan Polresta Malang Kota hingga Bundaran Tugu UKS yang ada di Jalan Bandung dan Jalan Besar Ijen, dengan radius kurang lebih 1,5 kilometer dari Polresta Malang Kota.

Belum diketahui penyebab dari kerusuhan tersebut. Tapi beredar kabar bahwa kerusuhan ini terkait dugaan adanya seorang warga Malang bernama Sugik, yang tewas usai ditabrak kendaraan Brimob Polda Jawa Timur saat mengamankan aksi massa di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Sabtu dini hari (28/11/2026) kemarin.

Sebelumnya, siswi kelas XII SMAN 7 Malang, Silva Nur Intania Putri (17), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan sejumlah remaja di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama, Kota Malang, Rabu (25/11/2026) malam.