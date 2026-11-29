Komisi III DPR Minta Polisi Tak Beri Izin Pelaku Pengeroyokan Silva Ikut Ujian

Komisi III DPR Minta Polisi Tak Beri Izin Pelaku Pengeroyokan Silva Ikut Ujian

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta polisi agar para anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan terhadap siswi SMA, Silva Nur Intania Putri (17), hingga meninggal dunia tidak mendapatkan perlakuan istimewa, seperti mengikuti ujian sekolah.

Dia juga telah menghubungi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dan Kapolresta Malang Kombes Danang Setiyo Pambudi dalam penanganan kasus tersebut.

“Secara khusus saya juga meminta agar mereka tidak diberikan kesempatan mengikuti ujian agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (29/11/2026).

Habiburokhman menegaskan, penegakan keadilan bagi korban dan keluarganya harus menjadi prinsip utama dalam penanganan perkara tersebut.

“Prinsipnya kami ingin keadilan kepada korban dan keluarga korban harus ditunjukkan sejak penyidikan,” tutur Habiburokhman.

Menurutnya, status para pelaku yang masih di bawah umur tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan keistimewaan dalam penanganan kasus.

“Jangan sampai keadilan tidak terwujud dengan alasan pelaku masih berusia anak-anak. di Amerika Serikat saja pelaku kejahatan serius seperti pembunuhan yang masih berusia anak tetap diproses hukum seperti orang dewasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, seorang siswi kelas XII SMAN 7 Malang, Silva Nur Intania Putri (17), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan sejumlah remaja di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama, Kota Malang, Rabu (25/11/2026) malam.