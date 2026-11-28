Profil Devid Agus, Eks Ajudan Jokowi yang Diperiksa di Kasus Dugaan Makar

JAKARTA - Profil Devid Agus, eks ajudan Jokowi yang diperiksa dalam kasus dugaan makar, menjadi sorotan publik. Namanya mencuat setelah Bareskrim Polri memanggilnya sebagai saksi dalam kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, Devid tidak kunjung datang setelah ditunggu penyidik pada Jumat (27/11/2026) sehingga ia dinyatakan mangkir.

Lantas, siapa sebenarnya Devid Agus Yunanto? Berdasarkan beberapa sumber yang dihimpun, berikut ulasannya.

Profil Devid Agus Yunanto

Devid Agus Yunanto adalah mantan ajudan sekaligus asisten pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia lahir di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berbeda dari kebanyakan ajudan presiden, Devid berasal dari kalangan sipil, bukan dari kalangan militer.

Devid mendampingi Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia. Di Istana, ia tercatat sebagai Asisten Sekretaris Pribadi Presiden dan masuk lingkaran dalam Jokowi sejak 2014. Ia juga menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya pada 25 Oktober 2023 di Aula Serbaguna Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara. Setelah Jokowi tidak lagi menjabat, Devid disebut menjadi Sekretaris Pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada awal 2024, Devid masuk bursa calon bupati Boyolali dan diusung oleh kelompok relawan Bolone Mase Boyolali. Baliho bergambar dirinya bertuliskan "Devid Calon Bupati Kota Susu" dan slogan "Wayahe Devid" terpasang di sejumlah titik.

Namun, Devid akhirnya tidak maju. Posisinya digantikan oleh adik kandungnya, Agus Irawan, yang merupakan seorang ASN di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Solo sekaligus pengusaha furnitur.