Kepala Bakom Ungkap Sosok Bos Tambang Arif Kurniawan, Terindikasi Upaya Makar

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan menyebut nama Arif Kurniawan, yang disebutnya merupakan pengusaha tambang yang diindikasikan sebagai aktor intelektual di balik dugaan upaya makar terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Syahganda saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku "Menjaga Gerbang Negeri Mengembalikan Martabat Imigrasi Pemasyarakatan dan Jalan Menuju Indonesia Emas 2045" di Cikini, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Mulanya, Syahganda mengatakan, bahwa Presiden tidak hanya menugaskan Kapolri untuk mendalami persoalan hukum terkait dugaan makar, tapi juga meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut kasus ini.

“Karena kalau polisi dia pasti ending-nya persoalan hukum. Artinya nanti masuk pasal-pasal berkaitan dengan makar, hukum. Tapi kalau badan intelijen pastinya dia mencari aktor intelektual,” kata Syahganda.

Saat ini, kata dia, intelijen masih terus mendalami aktor intelektual di balik upaya makar tersebut. Hanya saja, ia sudah mencium pihak yang terlibat.

“Tapi kita melihat bahwa indikasinya aktor intelektual itu adalah penguasa tambang. Namanya Arif Kurniawan salah satunya bagian daripada ini,” ujarnya.