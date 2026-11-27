Breaking News! Polri Periksa Budi Arie dan Eks Ajudan Jokowi Terkait Kasus Makar

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan mantan ajudan Joko Widodo (Jokowi), Devid Agus Yunanto, terkait kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo mengungkapkan, pemeriksaan terhadap Budi Arie dan Devid dilaksanakan pada hari ini, Jumat (27/11/2026).

"Jumat ini (pemeriksaan) Budi Arie (sudah hadir) dan Devid," kata Susatyo kepada awak media, Jumat (27/11/2026).

Menurut Susatyo, pemeriksaan keduanya berlangsung di Gedung Bareskrim Polri. Namun, Susatyo belum memaparkan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan Presiden.