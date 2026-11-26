Terjerat Kasus Makar dan Penyadapan Presiden, Polri: Listyo Sigit Tak Bisa Mengundurkan Diri!

JAKARTA - Polri menegaskan, bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak bisa mengajukan pengunduran diri sebagai personel kepolisian. Hal itu dikarenakan Listyo sudah tidak memenuhi syarat untuk berhenti secara hormat sebagai anggota Polri.

“Dalam Peraturan Kepolisian terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk mengajukan pengunduran diri jika sedang dalam proses sidang etik,”kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Pertama, kata dia, ancaman dugaan tindak pidana yang disangkakan tidak boleh lebih dari 5 tahun penjara. Kedua, jika telah menjalani tugas sebagai anggota Polri selama lebih dari 20 tahun. Ketiga, jika selama bertugas memiliki prestasi.

"Termasuk yang paling penting kalau pelanggarannya tidak diancam dengan ancaman pidana 5 tahun ke atas," ujar Isir.

Sebab itu, Isir memastikan dalam kasus Listyo Sigit syarat tersebut tidak bisa dipenuhi untuk diajukan pengunduran diri secara hormat.

"Dalam kasus ini, dalam perkara pidana yang sedang disidik, khusus untuk ancaman yang 5 tahun ke atas itu tidak dipenuhi, sehingga tentunya permohonan untuk Pemberhentian Dengan Hormat tidak memenuhi syarat," ujar Isir.