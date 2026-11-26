Sidang Etik Ditunda Pekan Depan, Listyo Sigit Diberi Kesempatan Ajukan Pembelaan

JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (26/11/2026).

Akibat penolakan tersebut, sidang etik ditunda. Majelis sidang meminta penuntut menghadirkan Listyo Sigit dalam persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Senin (30/11/2026) pukul 09.00 WIB.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pemanggilan kedua akan dilakukan untuk memastikan Listyo Sigit hadir dalam proses persidangan etik.

"Sidang ditunda dan meminta penuntut untuk menghadirkan terduga pelanggar, tentunya dengan mekanisme panggilan kedua, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2026, sekitar pukul 09.00 WIB," kata Isir, Kamis (26/11/2026).

Menurut Isir, kehadiran Listyo Sigit diperlukan agar proses persidangan etik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kehadirannya juga memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan pembelaan.

"Kehadiran dari terduga pelanggar tentunya kemudian memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar LSP untuk kemudian memberikan pembelaan," ujar Isir.