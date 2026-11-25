AKBP Rossa Kembali ke Polri, KPK Pastikan Penanganan Kasus Tetap Berjalan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti kini telah kembali bertugas di institusi Polri. KPK menegaskan, perpindahan tugas tersebut tidak akan memengaruhi penanganan perkara yang sebelumnya ditangani Rossa selama bertugas di lembaga antirasuah.

Sebelumnya, Rossa dimutasi menjadi Kapolres Bangkalan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Namun, belum genap sebulan, Rossa kembali dimutasi menjadi perwira menengah (Pamen) Bareskrim Polri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

"Untuk saat ini Mas Rossa sudah resmi bertugas di kepolisian ya. Kalau tidak keliru penghadapannya dilakukan pada hari Kamis pekan lalu," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (25/11/2026).

Budi memastikan mutasi tersebut tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, meskipun sebelumnya Rossa tergabung dalam satuan tugas (Satgas) yang menangani perkara tertentu.

Menurutnya, dalam penanganan satu perkara, KPK dapat melibatkan beberapa Satgas sekaligus sehingga proses penyidikan tidak bergantung pada satu personel.

"Artinya kami tegaskan revolving ataupun mutasi, promosi tentunya tidak memengaruhi proses-proses kerja pemberantasan korupsi di KPK," tegas Budi.