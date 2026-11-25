Andi Widjajanto Ungkap Perintah Jokowi soal Penyadapan hingga Pembelian Alat Canggih

JAKARTA – Mantan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sistem pengamanan presiden di tengah mencuatnya kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Andi mempertanyakan bagaimana operasi penyadapan bisa berlangsung lama dan masif jika pengamanan Presiden berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Andi dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Ada 'Kurir Boyolali' di Kasus Sadap? di iNews, Selasa (24/11/2026) malam.

"Kekhawatiran saya tentang sadap sekarang ini ada kira-kira empat lapis lah. Di lapis pertama, ada apa dengan pengamanan presiden? Ini klaster sadap. Ada apa dengan pengamanan presiden kalau tiba-tiba operasinya bisa berlangsung sekian lama, sekian masif?" kata Andi.

Andi yang pernah menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) ini mengungkapkan pengamanan komunikasi presiden sudah menjadi perhatian sejak awal pemerintahan Joko Widodo. Bahkan, perintah pertama Jokowi kepadanya saat mulai menjabat Seskab pada 3 November 2014 adalah mengamankan komunikasi presiden.

"Perintah Pak Jokowi pertama kali adalah mengamankan komunikasi presiden, VVIP. Itu kami harus buat, beli gadget khusus yang dipakai standar Merkel, waktu itu masih BlackBerry ya. Buat gadget khusus, buat nomor khusus, buat server khusus, lalu ada cadangan landline dan seterusnya. Karena di kepala asumsinya adalah presiden disadap," ujarnya.

Penasihat Senior LAB45 ini mengatakan, dalam pengamanan presiden, asumsi bahwa komunikasi presiden berpotensi disadap harus selalu diterapkan. Menurutnya, ancaman penyadapan bisa datang melalui berbagai cara, termasuk dari lingkungan internal.

"Siapa pun presidennya, di kegiatan apa pun, di acara apa pun, di lingkungan apa pun, asumsinya adalah presiden disadap," tuturnya.