IPW Desak Polri Buka Hasil Sadapan Listyo Sigit Cs

JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyatakan, hasil sadapan harus dibuka terkait kasus dugaan tindak pidana makar. Menurutnya, barang bukti tersebut merupakan kunci.

"Oleh karena itu yang paling penting buat masyarakat sebetulnya, saya mewakili masyarakat sadapan itu yang harus dibuka," kata Sugeng dalam program Rakyat Bersuara iNewsTV, Selasa (24/11/2026) malam.

Diketahui, Polri mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ratusan kaus one peace yang bernada provokatif, bendera, hingga uang tunai ratusan juta rupiah.

Dia menilai, barang bukti yang disita ini terlalu lemah jika dikaitkan dengan tindakan makar. "Itu enggak ketemu antara yang dimaksud dengan yang persiapannya gitu enggak ketemu," ujar Sugeng

Sugeng melanjutkan, barang bukti tersebut juga akan lemah jika memasuki tahap pembuktian dalam persidangan.

"Kalau misalnya buktinya hanya itu akan lemah kecuali sadapan, ya oke. Ada sadapannya dibuka nih, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri mengungkap perkembangan terkini kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka.