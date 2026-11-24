Penampakan Brigjen Tedjo Kusumo Usai Sidang Etik Dugaan Makar, Tangan Diborgol!

JAKARTA - Polri rampung menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Brigjen Tedjo Kusumo terkait kasus dugaan makar penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, hari ini, Selasa (24/11/2026).

Pantaua Okezone di lokasi, Brigjen Tedjo keluar dari ruang sidang sekira pukul 18.05 WIB. Tedjo tampak mengenakan topi, masker dan pakaian tahanan berwarna biru bernomor 04.

Tangannya juga terlihat diborgol. Ia dikawal ketat oleh Brimob bersenjata lengkap. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tedjo langsung masuk ke dalam mobil Rantis Brimob.

Sementara belum diketahui hasil sidang KKEP. Pasalnya, awak media masih menunggu konferensi pers resmi dari pihak Polri yang sampai saat ini belum dimulai.

Adapun majelis komisi dalam sidang ini adalah Ketua Komisi KKEP Irjen M. Zulkarnain, Brigjen Sugeng Putut Wicaksono selaku Wakil Ketua Komisi dan untuk anggota komisi diisi Brigjen Farman,

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa, Brigjen Tedjo di sidang etik lantaran tidak profesional menjalankan tugasnya.

"Dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak profesional serta tidak prosedural pelaksanaan tugas," ujar Trunoyudo.