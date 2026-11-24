Dipimpin Komjen Rudi Darmoko, Irjen Slamet Uliandi Jalani Sidang Etik Besok

JAKARTA - Polri bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Slamet Uliandi, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (25/11/2026).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebut sidang KKEP Irjen Slamet Uliandi akan dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko.

Sementara itu, posisi wakil ketua akan diisi Irjen Jayadi. Adapun anggota sidang terdiri dari Irjen M. Zulkarnain, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi.

"Perencanaannya sebagai mekanisme yang sesuai dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Artinya hadir, wajib. Ingat di Pasal 59 ayat 2 Perpol Nomor 4 wajib untuk dihadirkan dalam sidang," kata Trunoyudo, Selasa (24/11/2026).

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus tersebut.