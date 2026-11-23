KPAI Ungkap 13 Bayi di Cipete Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap temuan 13 bayi yang diamankan Polda Metro Jaya dari sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Belasan bayi berusia di bawah satu tahun tersebut diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai temuan tersebut pada November 2026. Berdasarkan laporan itu, seluruh bayi telah berhasil diselamatkan dan dipindahkan dari lokasi awal penemuan.

"KPAI mendapat laporan sebanyak 13 bayi diamankan Polda Metro Jaya di tahun ini yang diduga kuat menjadi korban TPPO," kata Ai Maryati Solihah di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Maryati mengatakan, proses penyelamatan dilakukan melalui koordinasi antara Polda Metro Jaya, KPAI, dan Dinas Sosial setempat. Seluruh bayi tersebut kini telah dipindahkan ke tempat yang berada di bawah perlindungan negara.