Polri Pastikan Sidang Etik Mantan Kapolri Listyo Sigit Digelar Pekan Ini

JAKARTA - Mabes Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) , terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) akan digelar pekan ini. Sidang etik tersebut merupakan tindak lanjut setelah LSP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa jajaran Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri telah mempersiapkan perangkat persidangan untuk memproses perkara tersebut.

"Polri meyakinkan bahwa tim dari Wabprof dan KKEP yang akan dibentuk Wabprof Divpropam Polri tentu sudah dipersiapkan," kata Trunoyudo kepada awak media, Senin (23/11/2026).

Meski demikian, Trunoyudo belum merinci tanggal pelaksanaan maupun susunan majelis yang akan memimpin persidangan. Menurutnya, informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan perangkat sidang masih menunggu keputusan final dari internal Propam.

"Terkait jadwalnya, seperti minggu lalu kami sudah menyampaikan dalam pekan depan atau minggu ini. Secara pasti sama-sama nanti kita menunggu untuk kepastian dari mulai tanggal, pelaksanaan harinya, dan siapa pun majelisnya. Itu yang bisa saya jawab sebagai awalan," katanya.