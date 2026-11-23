Komjen Hendro Pandowo Dimutasi Usai Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap terhadap perwira tinggi dan menengah Polri. Salah satu pati yang digeser adalah Komjen Hendro Pandowo.

Hendro mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri. Mutasi terhadap Hendro dilakukan bersamaan dengan ratusan personel Polri lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri.

Ia menegaskan bahwa penempatan personel dilaksanakan dengan pertimbangan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas dan integritas.

Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujarnya dalam keterangannya dikutip Senin (23/11/2026).

Sekadar diketahui, Komjen Hendro Pandowo merupakan ketua sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka penyadapan presiden Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) di Mabes Polri pada, Selasa, (17/11).