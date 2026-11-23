Setelah UFO, AS Rilis Dokumen dan Catatan Resmi Mengenai Bigfoot

WASHINGTON – Dinas Kehutanan Amerika Serikat (US Forest Service) telah merilis catatan penyelidikan tahun 1982 mengenai dugaan jejak kaki Bigfoot di negara bagian Washington, termasuk foto-foto dan cetakan gips dari jejak tersebut, yang menurut para penyelidik sengaja dibuat.

Lembaga tersebut menerbitkan tiga dokumen arsip di situs webnya pada 15 Oktober tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berkas-berkas itu berisi laporan mengenai dugaan perjumpaan dengan makhluk tersebut—yang juga dikenal sebagai Sasquatch—di Montana dan Washington, dengan catatan yang berasal dari tahun 1941. The Washington Post menjadi media pertama yang melaporkan perilisan dokumen tersebut pada Jumat, (20/11/2026).

Dilansir RT, salah satu berkas merinci laporan dari seorang petugas kehutanan bernama Paul Freeman, yang mengaku telah melihat Bigfoot di Hutan Nasional Umatilla, Washington, pada tahun 1982, dan menemukan apa yang ia yakini sebagai jejak kaki makhluk itu beberapa hari kemudian. Seorang ahli biologi satwa liar dan seorang agen Patroli Perbatasan AS telah memeriksa jejak-jejak tersebut, namun menyimpulkan bahwa jejak itu bukan dibuat oleh makhluk tersebut.

Profesor antropologi Grover Krantz dari Washington State University, yang meneliti cetakan-cetakan gips tersebut, menyanggah kesimpulan para penyelidik pada saat itu. Ia berpendapat bahwa jejak-jejak tersebut asli, dengan menyatakan bahwa pola garis-garis kulit (dermal ridges) yang khas pada jejak itu tidak mungkin dibuat-buat.

Dua dokumen lainnya memuat kesaksian dari penduduk Montana yang melaporkan perjumpaan dengan makhluk-makhluk berukuran besar; makhluk tersebut konon mengeluarkan bau busuk, menimbulkan suara nyaring saat bergerak menembus vegetasi lebat, serta meninggalkan jejak yang tidak biasa.

Seorang juru bicara Dinas Kehutanan menolak menjelaskan alasan serta waktu perilisan tersebut saat ditanya oleh The Washington Post; ia menyatakan bahwa instansi tersebut mempertimbangkan potensi minat dari kalangan jurnalis, peneliti, dan masyarakat umum ketika menerbitkan materi arsip.