Siswi SMA Dibunuh Pacar di Gua Bidadari, Jasad Korban Ditindih Batu Besar Supaya Tenggelam

BUTON TENGAH – Seorang siswi SMA ditemukan tewas mengenaskan di kawasan wisata Pemandian Gua Bidadari, Desa Kolowa, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Korban berinisial S (14) dibunuh oleh pacarnya AL (27).

Jasad korban ditemukan berada di dasar air dalam kondisi tubuh tertindih batu. Polisi berhasil menangkap pelaku usai kejadian.

Kasat Reskrim Polres Buton Tengah, AKP Busrol Kamal mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pembunuhan tersebut diduga dipicu oleh rasa sakit hati dan kepanikan pelaku setelah korban mengaku tengah hamil dan meminta pertanggungjawaban.

“Pelaku diduga berpura-pura mengajak korban bermain adu napas dengan cara menyelam di kolam permandian. Namun, saat berada di dalam air, pelaku justru menekan kepala korban ke dasar kolam hingga korban kehabisan napas dan meninggal dunia,” kata Busrol, Sabtu (21/11/2026).

Terungkapnya peristiwa tragis ini bermula dari kekhawatiran orang tua korban. Sehari sebelum jasadnya ditemukan, S diketahui dijemput oleh AL sepulang sekolah dan sempat diajak pergi jalan-jalan, namun setelah itu korban tak kunjung kembali ke rumah.