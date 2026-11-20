Terungkap! Motif Waria Bunuh Remaja di Menteng Jakpus Gegara Kesal Diolok-olok

JAKARTA - Polisi menangkap waria berinisial MB (27), pelaku pembunuhan terhadap remaja berinisial AS (16) di Taman Lawang, Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut, motif pelaku melakukan aksinya karena tidak terima diolok-olok korban.

"Tanpa menjelekkan almarhum dan teman-temannya, sekali lagi mohon maaf, korban bersama teman-temannya mengolok-olok," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026).

Kombes Imron menerangkan, korban sudah tujuh kali mengolok-olok pelaku dan teman-temannya. Korban sengaja mendatangi pelaku untuk mengolok-olok.

"Jadi informasi yang kami gali melalui serangkaian lidik dan sidik, korban ini kurang lebih sudah tujuh kali bersama teman-temannya datang ke tempat tersebut melakukan. Sekali lagi mohon maaf, tujuannya mengolok-olok kepada tersangka dan teman-temannya yang melakukan kegiatan di situ. Rekan-rekan pasti sudah paham kegiatan apa di situ," ujar dia.

"Tujuh kali datang ke situ, mengolok-olok, dan mohon maaf melakukan tindakan melempar dan sebagainya. Gitu. Jadi ini bukan spot pada saat itu, ini sudah kejadian berulang," sambungnya.