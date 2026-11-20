ABG Perempuan Ditemukan Meninggal di Kamar Kos, Teman Kencan Korban Tewas Diamuk Massa

MEDAN - Seorang remaja perempuan berinisial RAM (16) ditemukan tewas di dalam kamar kos, di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban diduga dibunuh pria berinisial IG (20) yang disebut merupakan tamu kencannya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (18/11/2020) malam. Korban ditemukan bersimbah darah di dalam kamar kosnya setelah seorang saksi mencurigai gerak-gerik IG yang hendak meninggalkan lokasi.

Kecurigaan saksi mendorong penghuni dan penjaga kos memeriksa kamar korban. Mereka justru mendapati korban sudah tidak bernyawa dengan sejumlah bercak darah di sekitar lokasi.

Berdasarkan dugaan sementara, IG menghabisi korban dengan memukul bagian kepalanya menggunakan pecahan keramik. Setelah kejadian, terduga pelaku berusaha melarikan diri, tetapi berhasil diamankan penghuni kos dan warga.

Situasi kemudian memanas hingga IG menjadi sasaran amukan massa. Polisi yang tiba di lokasi membawa pria tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Motif yang kita dalami diduga bertengkar mulut antara korban dan tersangka ketika transaksi melalui aplikasi. Untuk pelaku saat personel datang sudah keaddaan lemas diamankan masyarakat dan di rumah sakit meninggal dunia," ujar Kapolsek Sunggal AKP M Ainul Yaqin, Kamis (19/11/2026).