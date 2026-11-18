Remaja Tewas Dibunuh di Menteng, Polisi Kejar Pelaku

JAKARTA - Seorang remaja diduga menjadi korban pembunuhan di Jalan Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2026) dini hari. Polisi membenarkan adanya peristiwa tersebut dan kini tengah memburu terduga pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Menteng, AKP Valerij Lekahena mengatakan, peristiwa tersebut diduga terjadi sekitar pukul 00.00 WIB.

"Iya, (ada pembunuhan)," kata Valerij saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Dia mengatakan, polisi masih berupaya menangkap orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Kita lagi mau nangkap orangnya," sambungnya.

(Awaludin)

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