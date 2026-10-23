Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh! Pencari Gurita Temukan Mayat Wanita Muda di Pantai Krakal Gunungkidul

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |19:20 WIB
Heboh! Pencari Gurita Temukan Mayat Wanita Muda di Pantai Krakal Gunungkidul
Pencari Gurita Temukan Mayat Wanita Muda di Pantai Krakal Gunungkidul
A
A
A

GUNUNGKIDULMayat wanita muda tanpa identitas ditemukan di kawasan Pantai Krakal, Padukuhan Bruno, Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Korban ditemukan warga yang sedang mencari gurita.

Jasad wanita yang berusia sekitar 30 tahun tersebut pertama kali ditemukan warga yang sedang beraktivitas mencari gurita dan biota laut di tepi pantai.

Saksi mata yang berada di lokasi awalnya mengira benda yang terapung dan terguling di pinggir pantai adalah sampah atau kayu drifted. Namun, saat didekati, objek mencurigakan tersebut merupakan tubuh seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa.

Sekretaris Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi II Pantai Baron, Surisdiyanto, mengonfirmasi bahwa jasad korban langsung dievakuasi malam itu juga menuju RSUD Wonosari guna penanganan medis dan identifikasi kepolisian.

"Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, korban dipastikan berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia 30 tahun. Kondisi fisik tubuh korban saat ditemukan masih utuh," ujar Surisdiyanto, dikutip Jumat (23/10/2026).

Sementara itu, Kapolsek Tanjungsari, AKP Agus Fitriyatna mengatakan, jajarannya bersama Tim Inafis Polres Gunungkidul masih menelusuri guna mengidentifikasi identitas resmi korban serta mengurutkan kronologi kejadian.

"Jasad korban saat ini berada di RSUD Wonosari untuk menjalani proses autopsi dan rekam jejak identifikasi medis," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/340/3249677//viral-ap9H_large.jpg
Heboh! Jasad Pria dalam Karung Ditemukan di Kebun Sawit, Diduga Korban Pembunuhan Sadis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/18/3249154//pemimpin_gereja_good_news_international_paul_mckenzie-ZHfP_large.jpg
Pendeta Pimpinan Sekte Kelaparan Kenya Didakwa Atas 190 Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/340/3249151//viral-52WQ_large.jpg
Heboh! Mayat Pria dengan Kepala Hancur Ditemukan di Kaki Gunung Ciremai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248909//pembunuhan-QOA1_large.jpg
Kuasa Hukum Sebut Pelaku Pembunuhan Bharada Valdo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/338/3248905//mayat-D8jG_large.jpg
Pelaku Kesal Kerap Dibully, Diduga Picu Pembunuhan Bharada Valdo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248884//penembakan-GChO_large.jpg
Penyidik Diminta Buka CCTV Kasus Dugaan Pembunuhan Bharada Valdo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement