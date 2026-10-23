Heboh! Pencari Gurita Temukan Mayat Wanita Muda di Pantai Krakal Gunungkidul

GUNUNGKIDUL – Mayat wanita muda tanpa identitas ditemukan di kawasan Pantai Krakal, Padukuhan Bruno, Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Korban ditemukan warga yang sedang mencari gurita.

Jasad wanita yang berusia sekitar 30 tahun tersebut pertama kali ditemukan warga yang sedang beraktivitas mencari gurita dan biota laut di tepi pantai.

Saksi mata yang berada di lokasi awalnya mengira benda yang terapung dan terguling di pinggir pantai adalah sampah atau kayu drifted. Namun, saat didekati, objek mencurigakan tersebut merupakan tubuh seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa.

Sekretaris Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi II Pantai Baron, Surisdiyanto, mengonfirmasi bahwa jasad korban langsung dievakuasi malam itu juga menuju RSUD Wonosari guna penanganan medis dan identifikasi kepolisian.

"Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, korban dipastikan berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia 30 tahun. Kondisi fisik tubuh korban saat ditemukan masih utuh," ujar Surisdiyanto, dikutip Jumat (23/10/2026).

Sementara itu, Kapolsek Tanjungsari, AKP Agus Fitriyatna mengatakan, jajarannya bersama Tim Inafis Polres Gunungkidul masih menelusuri guna mengidentifikasi identitas resmi korban serta mengurutkan kronologi kejadian.

"Jasad korban saat ini berada di RSUD Wonosari untuk menjalani proses autopsi dan rekam jejak identifikasi medis," katanya.