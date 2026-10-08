Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Penemuan Mayat Wanita dengan Tangan dan Kaki Terikat di Indekos Pinang Ranti

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |18:57 WIB
Geger Penemuan Mayat Wanita dengan Tangan dan Kaki Terikat di Indekos Pinang Ranti
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Warga Pinang Ranti, Jakarta Timur digegerkan penemuan mayat wanita berinisial KDA di kamar mandi indekos. Korban ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan diikat tali rafia, serta leher yang diikat kaus.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi menjelaskan, penemuan mayat KDA itu terjadi pada siang tadi sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Nirbaya, Pinang Ranti, Makasar, Jaktim.

"Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terikat kaki dan tangan dengan menggunakan tali rafia," kata Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP Made Budi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Made menyebutkan, korban mengalami luka di bagian wajah. Leher korban juga dalam kondisi terikat kaus.

"Muka sebelah kiri mengalami memar serta leher diikat dengan menggunakan baju kaus warna hitam," ujarnya.

Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian. Pihak kepolisian datang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit.

Dia menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait temuan mayat tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/338/3239848//ilustrasi-4h3t_large.jpg
Identitas Mayat Pria di Gardu LRT Pancoran Belum Terungkap, Polisi Ungkap Kendala Identifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239681//penemuan_mayat-ORst_large.jpg
Kronologi Penemuan Mayat Mr X di Gardu LRT Pancoran, Diduga Hendak Curi Kabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239611//ilustrasi-DRIs_large.jpg
Ada Gergaji di TKP, Mayat di Gardu Listrik LRT Pancoran Diduga Hendak Curi Kabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235796//firman_wijaya-NIYi_large.jpg
Bantah Status Sutrimo Sebagai Karumga, Kuasa Hukum Febrie Adriansyah: Penjaga Rumah Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/337/3235275//dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-4M3b_large.jpg
Kasus Kematian Sutrimo, Polisi Sudah Periksa 24 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/338/3234320//viral-CSIg_large.jpg
Mutilasi Depok, Saepul Gondol Motor Korban dan Buang Potongan Tubuh ke Sungai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement