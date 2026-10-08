Geger Penemuan Mayat Wanita dengan Tangan dan Kaki Terikat di Indekos Pinang Ranti

JAKARTA — Warga Pinang Ranti, Jakarta Timur digegerkan penemuan mayat wanita berinisial KDA di kamar mandi indekos. Korban ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan diikat tali rafia, serta leher yang diikat kaus.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi menjelaskan, penemuan mayat KDA itu terjadi pada siang tadi sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Nirbaya, Pinang Ranti, Makasar, Jaktim.

"Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terikat kaki dan tangan dengan menggunakan tali rafia," kata Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP Made Budi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Made menyebutkan, korban mengalami luka di bagian wajah. Leher korban juga dalam kondisi terikat kaus.

"Muka sebelah kiri mengalami memar serta leher diikat dengan menggunakan baju kaus warna hitam," ujarnya.

Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian. Pihak kepolisian datang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit.

Dia menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait temuan mayat tersebut.

(Rahman Asmardika)

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