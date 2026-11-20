Warga Kramat Jati Digegerkan Penemuan Jasad Pria Bersimbah Darah, Ada Luka Sayatan di Kepala

JAKARTA — Seorang pria berinisial RS (46) ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan di kepala di rumahnya, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026). Penemuan jasad korban tersebut membuat geger warga sekitar.

Jasad korban ditemukan pada Kamis (19/11/2026) pukul 11.30 WIB di Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut keterangan ibu korban, pukul 08.00 WIB, korban sempat meminta maaf.

"Korban sempat meminta maaf kepada saksi (ibunya) apabila mempunyai salah. Setelah itu saksi pergi keluar rumah untuk belanja sayuran," kata Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP Made Budi dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Sekitar pukul 11.00 WIB, saat ibu korban hendak memberi makanan dan membuang sampah, ia melihat pintu kamar korban tidak tertutup rapat.

"(Ibu korban) melihat korban sudah dalam keadaan terlungkup berlumuran darah dengan ditemukan bilah senjata tajam jenis cutter berada dekat tangan korban," ujarnya.