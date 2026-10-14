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Wanita Muda Ini Diamankan Petugas karena Bawa Mayat Bayi dalam Koper dari Malaysia

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |17:03 WIB
Wanita Muda Ini Diamankan Petugas karena Bawa Mayat Bayi dalam Koper dari Malaysia
Wanita Muda Ini Diamankan Petugas karena Bawa Mayat Bayi
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TANJUNGBALAI - Petugas menemukan mayat bayi di dalam koper milik seorang perempuan muda yang tiba dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Perempuan berinisial SF itu diketahui membawa jasad bayinya saat menyeberang menggunakan kapal feri dari Port Dickson, Malaysia. Penemuan tersebut bermula ketika SF melaporkan kepada petugas, dia membawa jasad bayi di dalam koper.

Petugas Bea Cukai kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Polres Tanjungbalai untuk memeriksa penemuan itu.

"Penumpang itu perempuan, sendiri," ujar Humas Bea Cukai Teluk Nibung, Henki, Rabu (14/10/2026).

Jasad bayi tersebut diduga baru dilahirkan oleh SF di Malaysia sebelum akhirnya meninggal dunia. Namun, informasi mengenai penyebab kematian bayi tersebut belum disampaikan dalam keterangan yang tersedia.

“Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, jasad bayi diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan,”pungkasnya.

 

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