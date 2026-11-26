Heboh! Mayat Bayi Terbungkus Kain Putih Ditemukan di Lapak Pedagang Ikan

BEKASI – Warga Bekasi dihebohkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-lak terbungkus kain putih di bawah meja lapak milik seorang pedagang ikan.

Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan baru berusia satu hari itu sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan tali plasenta yang masih menempel pada tubuhnya.

Kapolsek Babelan Kompol Wito mengatakan, mayat bayi laki-laki tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna menjalani pemeriksaan medis dan autopsi demi memastikan penyebab pasti kematiannya.

“Kami masih melakukan penyelidikan untuk melacak dan mengungkap identitas orang tua maupun pelaku yang tega membuang bayi tersebut,” kata Wito, Rabu (25/11/2026).

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh seorang pedagang ikan yang hendak membuka dan membereskan lapak dagangannya di kawasan Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pedagang tersebut sontak terkejut saat mendapati sesosok bayi tergeletak di bawah meja tempatnya berjualan.

Mengetahui temuan tersebut, sang pedagang segera memberitahukan kejadian itu kepada Ketua RW setempat, Sauwih Afrizal, yang kemudian meneruskan laporan kepada pihak Polsek Babelan.