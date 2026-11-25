Tragis! Marbot Dibakar Hidup-Hidup hingga Kritis dalam Masjid

SURABAYA – Seorang marbot bernama Suparman warga Jalan Ngagel Tama Tengah, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dibakar hidup-hidup dalam masjid. Aksi keji tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) dan viral di media sosial.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar serius di sejumlah tubuhnya dan kini dirawat intensif di rumah sakit.

Ketua RW 04, Hendri Susanto mengatakan, sebelum kejadian, korban dan pelaku sempat terlibat keributan.

“Sabtu sebelum kejadian itu mereka bertengkar. Korban dan pelaku ini temenan. Pelaku ini mantan marbot terus digantikan sama korban,” kata Hendri, Rabu (25/11/2026).

Dalam rekaman video CCTV yang beredar, pelaku Supardi terlihat mendatangi korban yang tengah tertidur di teras depan Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah RT 04/RW 01, Kecamatan Gubeng, Surabaya.

Tanpa basa-basi, pelaku tiba-tiba menyiramkan cairan yang diduga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite ke tubuh korban, lalu langsung menyulutnya dengan api. Seketika, api berkobar hebat mengurung tubuh korban yang panik terbangun dalam kondisi terbakar.

Pelaku yang diketahui merupakan teman korban sekaligus mantan marbot di masjid tersebut langsung melarikan diri usai melancarkan aksinya.

Warga sekitar yang mendengar teriakan dan mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dengan memadamkan api di tubuh korban, lalu melarikannya ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis.