Polda Metro Periksa Satpam yang Naik Kap Mobil di PIK, Bidik Tersangka Penusukan Polisi!

Polda Metro Periksa Satpam yang Naik Kap Mobil di PIK

JAKARTA - Mobil anggota kepolisian dikejar hingga dinaiki satpam setelah dituduh melakukan tabrak lari di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Satpam berinisial YMS (18) kini diperiksa polisi.

“Seorang petugas keamanan berinisial YMS juga telah dimintai keterangan terkait rangkaian kejadian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (23/11/2026).

Budi menerangkan, polisi masih memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti. Polisi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Penyidik masih memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain," pungkasnya.

Sekadar diketahui, polisi telah menangkap dua pelaku dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota polisi di kawasan PIK. Keduanya berinisial RS (30) dan RSL (24) ditangkap pada Minggu (22/11) dini hari di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Adapun kejadian terjadi pada Kamis (19/11) pukul 16.30 WIB, saat itu Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng melakukan penindakan terhadap pengguna narkoba di Jalan Tanggul Timur, Komplek Ambon, Jakarta Barat.

Saat menangani satu orang diduga menggunakan narkoba, terdapat upaya penyerangan terhadap anggota di lokasi.

Karena ada upaya penyerangan, anggota kepolisian itu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) menuju arah PIK untuk kembali ke Polsek. Namun di tengah perjalanan, mobil anggota diteriaki tuduhan 'pelaku tabrak lari' oleh sekelompok orang.