Sadis! Casis Bintara TNI AD Dihujani Tusukan oleh Sesama Peserta Gegara Saling Pandang

JAMBI – Seorang calon siswa (casis) Bintara TNI AD Riski Pitra Ramadhan (24) dihujani tusukan sesama peserta saat mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Bratanata (DKT) Jambi. Aksi brutal tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) dan viral di media sosial.

Orang tua korban, Fatmawati mengungkapkan, insiden penusukan tersebut diduga dipicu oleh pelaku yang tidak terima ditatap oleh anaknya.

Sebelum aksi penikaman terjadi, pelaku disebut sempat beberapa kali menantang korban untuk berkelahi, namun ajakan tersebut ditolak oleh korban.

“Anak saya mengalami tiga luka tusukan. Kondisi kesehatan Riski saat ini sudah mulai berangsur membaik,” ujarnya, dikutip, Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar luas, korban awalnya tengah mengantre proses seleksi kesehatan bersama para casis Bintara TNI AD lainnya. Pelaku menghampiri dan langsung melayangkan beberapa kali tusukan senjata tajam ke arah korban.

Korban yang terpojok seketika berusaha berlari menyelamatkan diri. Sementara itu, terduga pelaku yang identitasnya masih dalam penelusuran tampak sempat mengambil tas miliknya sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian.

Akibat serangan tersebut, warga Kabupaten Sarolangun, Jambi, ini menderita luka serius di bagian samping tubuhnya dan langsung dilarikan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit guna proses pemulihan akibat penusukan tersebut.