Viral Konflik Perteman Berujung Pengadilan, Oknum Pengacara Dituntut 1,5 Tahun Penjara

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menggelar sidang pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa oknum pengacara, Bangun Paulus Tudungta. Sidang beragendakan tuntutan untuk terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra menuntut Bangun Paulus dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara tersebut.

Sanksi pidana tersebut lebih rendah dari hukuman maksimal 4 tahun penjara sebagaimana dalam Pasal 483 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam amar tuntutannya, Jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua pada Pasal 483 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menyatakan terdakwa Bangun Paulus Tudungta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau sebelumnya milik orang tersebut atau milik orang lain dan diancam dengan pidana dalam Pasal 483 Ayat 1 huruf a Undang-Undang 1 Tahun 2003 tentang KUHP sebagaimana Dalam dakwaan Alternatif Kedua Penutup Umum,” kata Andri dikutip, Kamis (19/11/20256).

“Kedua, menjatuhkan pidana Terhadap tedakwa Bangun Paulus Tudungta dengan apidana Penjara Selama 1 Tahun dan 6 Bulan diturangi selama masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sementara,” sambungnya.

Dalam pertimbangannya, Jaksa mengungkap hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain, tindakan terdakwa telah merugikan saksi korban. Sedangkan, hal-hal yang meringankan karena terdakwa bersifat sopan dan kooperatif di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

“Jadi, intinya tuntutan kami penuntut umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Jadi kan dakwaan itu ada dua, Pasal 482 dan 483. Kalau 482 itu pemerasan dengan kekerasan. Kalau 483 itu ancaman kalau tidak menyerahkan uang akan dilaporkan ke polisi. Sementara dari pasal 483 itu kan ancamannya maksimal 4 tahun. Kemudian 482 kita belum cukup bukti untuk ancamannya 9 tahun,” ujarnya.

Sementara terkait dengan tuntutan yang tidak maksimal dalam perkara ini, Jaksa mengatakan, pihaknya mempertimbangkan nilai kerugian yang masih di bawah Rp100 juta.

“Karena faktornya kerugian juga, jadi kalau kerugiannya mungkin miliaran ya, Rp500 juta mungkin bisa kita tuntut maksimal. Ini kan kerugiannya faktanya kan di bawah Rp100. Itu pun dipotong-potong pengembalian uang yang diambil saksi korban Vinson, jadi totalnya Rp60,2 juta lebih. Jadi, itu salah satu pertimbangan kita, karena kerugiannya pun masih di bawah 100 juta,” ujarnya.

Kuasa hukum terdakwa, Iskandar Halim Munthe enggan berkomentar banyak terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum.