Viral Dugaan Penipuan Investasi Tenun Tonic, 96 Orang Lapor Polisi Rugi Rp1,9 Miliar

JAKARTA - Dugaan penipuan berkedok investasi Tenun Tonic menjadi sorotan, setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Sebanyak 96 orang telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya dengan nilai kerugian sementara yang tercatat mencapai Rp1,9 miliar.

Kasus ini diduga menggunakan modus tawaran pekerjaan sampingan merajut syal dari rumah atau work from home (WFH). Peserta dijanjikan upah serta keuntungan melalui skema pembelian kembali (buyback) hasil rajutan.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, calon pekerja terlebih dahulu diminta menyetorkan uang untuk membeli benang sebagai modal pengerjaan syal. Setelah menyelesaikan dan menyerahkan hasil rajutan, mereka dijanjikan memperoleh pembayaran.

Namun, skema tersebut memunculkan kecurigaan karena diduga menerapkan sistem keanggotaan berjenjang berupa upline dan downline. Peserta juga disebut harus menyetorkan sejumlah uang untuk bisa mengikuti pekerjaan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan melalui aplikasi investasi Tenun Tonic.

"Benar, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan melalui aplikasi investasi Tenun Tonic, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/8754/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 16 November 2026, dengan pelapor RW (25), bersama 95 orang lainnya. Nilai kerugian yang dilaporkan sebesar Rp1,9 miliar," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).