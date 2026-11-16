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Crane Ambruk Tewaskan Pekerja di Jaksel, Polisi: Penyebabnya Masih Didalami

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |13:49 WIB
Crane Ambruk Tewaskan Pekerja di Jaksel, Polisi: Penyebabnya Masih Didalami
Crane ambruk di Jaksel tewaskan pekerja (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA – Polda Metro Jaya melibatkan tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri mengusut penyebab ambruknya alat berat jenis crane di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada Jumat 13 November 2026 siang mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan, penanganan kasus ini dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas satuan kerja kepolisian guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian maupun kegagalan teknis pada alat berat tersebut.

"Terkait tentang crane ambruk, ini masih dilakukan pendalaman. Kami juga menyampaikan belasungkawa terhadap korban yang meninggal dunia," ujar Budi Hermanto, Senin (16/11/2026).

Budi menjelaskan, proses penyelidikan di lapangan ditangani langsung oleh jajaran Polsek Metro Setiabudi bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, tim Puslabfor Polri diterjunkan secara khusus untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara saintifik.

"Ini sedang dilakukan pendalaman oleh Polsek Metro Setiabudi dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk tim Puslabfor Polri mendalami akibat patah crane ataupun kecelakaan crane ini," tegasnya.

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