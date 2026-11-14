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Polisi Olah TKP dan Libatkan Puslabfor Usut Penyebab Crane Ambruk di Kuningan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |12:05 WIB
Polisi Olah TKP dan Libatkan Puslabfor Usut Penyebab Crane Ambruk di Kuningan
Crane jatuh timpa pekerja di Kuningan (foto: freepik)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mengusut insiden ambruknya sebuah tower crane di area proyek pembangunan hotel kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang menewaskan seorang pekerja pada Jumat (13/11/2026) siang. 

Kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga menggandeng Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan kerja tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, jajaran Polsek Metro Setiabudi bersama Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan kejadian.

"Petugas Polsek Metro Setiabudi bersama Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Budi menambahkan, kepolisian juga melibatkan pihak terkait untuk mendalami aspek konstruksi maupun faktor teknis yang menyebabkan alat berat tersebut ambruk. Koordinasi lintas satuan fungsi dilakukan guna memastikan proses penyelidikan berjalan secara menyeluruh.

"Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Puslabfor. Saat ini, peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Metro Setiabudi dan Sat Reskrim Polres Jaksel untuk mengetahui penyebab pasti kejadian," tegasnya.

 

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