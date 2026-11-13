Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Crane Patah di Proyek Mega Kuningan Jaksel, Seorang Pekerja Tewas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:51 WIB
Crane Patah di Proyek Mega Kuningan Jaksel, Seorang Pekerja Tewas
Pekerja tewas tertimpa crane (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah alat berat crane patah di proyek pembangunan kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 11.25 WIB.

"Benar, telah terjadi kecelakaan kerja berupa crane yang patah di sebuah proyek pembangunan di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

Menurut Budi, kejadian tersebut mengakibatkan seorang pekerja laki-laki meninggal dunia. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit.

"Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Budi mengatakan, petugas Polsek Metro Setiabudi bersama Polres Metro Jakarta Selatan telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi," tutup Budi.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/340/3252466//kecelakaan_lalu_lintas-67Iy_large.jpg
Pergoki Pasangan Mesum Tol Rangkasbitung, Dua Polisi Malah Ditabrak dan Diseret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/338/3251143//flyover_pesing-QDcT_large.jpg
Kecelakaan Tunggal di Flyover Pesing, Pemotor Jatuh ke Bawah Jembatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/338/3250832//kecelakaan_truk-Ijxf_large.jpg
2 Truk Kecelakaan di Gatot Subroto, Ratusan Keramik Berhamburan ke Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/338/3247115//kecelakaan-FiVc_large.jpg
Dua Pelajar di Tangsel Tewas Kecelakaan, Diduga Dikejar Kelompok Bersajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/338/3247103//lansia_ditangkap_polisi-nozv_large.jpg
Pura-pura Tertabrak Mobil demi Uang, Lansia di Jakut Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/338/3246822//mahasiswa-ATXe_large.jpg
Tragis! Mahasiswa Tewas Tertabrak KRL di Ciputat saat Bikin Konten Tugas Kuliah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement