Crane Patah di Proyek Mega Kuningan Jaksel, Seorang Pekerja Tewas

JAKARTA - Sebuah alat berat crane patah di proyek pembangunan kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 11.25 WIB.

"Benar, telah terjadi kecelakaan kerja berupa crane yang patah di sebuah proyek pembangunan di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

Menurut Budi, kejadian tersebut mengakibatkan seorang pekerja laki-laki meninggal dunia. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit.

"Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.

Sementara itu, Budi mengatakan, petugas Polsek Metro Setiabudi bersama Polres Metro Jakarta Selatan telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi," tutup Budi.

(Awaludin)

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